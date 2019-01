Genuss : Warum ein guter Wein nicht teuer sein muss

Kenner und Genießer: Heinz-Jürgen Kaup arbeitet seit 20 Jahren im Bayer-Weinkeller. Foto: Ralph Matzerath

Leverkusen Hans-Jürgen Kaup, Chef des Bayer-Weinkellers, räumt mit hartnäckigen Vorurteilen auf. Die wenigsten Weine müssen atmen, sagt er.

In Sachen Wein reicht dem Bayer-Weinkeller im Kasino Leverkusen und seinem Chef Heinz-Jürgen Kaup so schnell keiner das Wasser. Die Vielfalt des Angebots ist groß und wird immer noch größer. Allein rund 1000 Weinsorten sowie Raritäten aus Deutschland und aller Welt lagern im Gewölbe, insgesamt etwa 100.000 Flaschen von günstig bis teuer. Kritiker meinen zwar oft, das Angebot sei übertrieben. Kaup vergleicht es mit dem Buchmarkt: Auch wenn es jedes Jahr viele neue Bücher gebe, dürfe man ja trotzdem noch eins lesen.

Das riesige Angebot sei nicht zuletzt auf den heutigen Wohlstand zurückzuführen, sagt Kaup. Zwar existiere Wein schon seit Jahrhunderten, sein Genuss war jedoch lange Zeit ausschließlich dem Adel und dem Klerus vorbehalten. Mögen deutsche Weine damals noch sauer und herb gewesen sein, so sei heute das Gegenteil der Fall. Kaup: „Die Weinwelt hat sich unglaublich positiv verändert.“

Wer einen guten Wein wollte, musste früher auf Frankreich zurückgreifen. Diese Zeiten seien vorbei, denn Deutschland habe sich in den letzten Jahren extrem gut gemacht. Wegen des veränderten Klimas und einer neuen Generation junger Winzer müsse man fast schon aufpassen, „dass die Weine nicht zu süß und zu schwer werden mit zu viel Alkoholgehalt. Die Menschen wollen nicht fett sein, die Weine auch nicht“, verdeutlicht der Fachmann, der seine Aufgabe vor exakt 20 Jahren bei dem Unternehmen übernommen hat, das sonst für Fußball, Medikamente und Chemie steht.

Apropos: Wieviel Chemie darf eigentlich im Wein enthalten sein? In dieser Hinsicht habe sich das Bewusstsein der Winzer geändert, sagt Kaup. Sie würden im Weinberg nur so viel Gift spritzen, wie unbedingt nötig. Und selbst Ökowinzer seien dazu gezwungen. Zwar würden sie andere Präparate verwenden, müssten aber mehr Zeit aufwenden und häufiger durch die Weinberge fahren. Die Ökobilanz sei am Ende nicht gerade die Beste. Gespritzte Tafeltrauben sollten deshalb auf jeden Fall gründlich gewaschen werden. Doch was an Spritzmittel noch in die Flasche komme, sei zu vernachlässigen. Ohnehin seien weder Schwefel noch andere Stoffe das Gefährliche beim Wein. „Sondern das ist einzig und alleine der Alkohol“, erläutert der Experte, der viele der guten Tropfen häufig auf Messen oder beim Winzer findet.

Viele Produzenten, wie etwa französische Winzer aus der Champagne, kennt er durch seine Besuche persönlich. „Es ist immer nett, wenn man einen Bezug zum Produzenten hat. Das ist ein bisschen wie mit einem Galeristen, der zu seinem Maler eine spezielle Beziehung hat.“ Apropos Champagner: Schaumwein eigne sich nicht nur als Aperitif, sondern auch zum Hauptgang, rät Kaup. Die Franzosen wüssten das, denn von 300 Millionen Flaschen, die jedes Jahr in der Champagne abgefüllt würden, tränken sie die Hälfte selber. Und das nicht nur an Weihnachten, am Hochzeitstag oder Geburtstag.

Aus dem italienischen Piemont, schildert Kaup, stammten die „nicht ganz einfachen, eher anspruchsvollen und individuellen Weine.“ Diese Tropfen vergleicht der Fachmann wiederum mit Musik. „Nicht alle Menschen, die ein Konzert besuchen, haben den gleichen Geschmack.“

Wem Weißwein und Rosé gut schmeckten, der könne diese Weine auch im Winter trinken und müsse keineswegs nur bei Rotwein bleiben, meint Kaup. Rotweine, die aktuell sehr gut ankommen, sind weiche, konzentrierte Weine aus Argentinien. Wie zum Beispiel Malbec aus der Region Mendoza, schmeichelnd am Gaumen und voller Finesse.Überhaupt arbeitet Kaup häufig mit Südamerika zusammen, weil acht verschiedene Sorten unter zehn Euro von dort kommen.

Einen guten Wein erkennt man also keineswegs nur am Preis. Kaup: „Es gibt Tropfen, die sind nicht teuer und trotzdem gut.“ Aber wie erkennt man das? „Ein Wein, der gut schmeckt, ist der Richtige“, urteilt Kaup und führt erneut den Vergleich zwischen Musik und Wein an, ehe er ergänzt: „Einen guten Wein erkennt man sicherlich an seiner Bequemlichkeit, Duftigkeit und Länge des Nachgeschmacks.“

Doch es gibt noch etwas, das ihm besonders am Herzen liegt: „Weine werden oft zu kalt oder zu warm getrunken“, bemängelt Kaupt. Weißwein aus dem Kühlschrank sei in Ordnung. Die einstige Empfehlung, Rotwein bei Zimmertemperatur zu trinken, stamme aus einer Zeit, als es noch keine Zentralheizung gab. Seine Empfehlung: „Die Rotweinflasche sollte besser im Flur bei 16 oder 17 Grad stehen, als in Räumen mit 20 Grad und mehr.“ Denn dann verliere der Wein seine Fruchtbarkeit und werde brandig.