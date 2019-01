Trainings-Auftakt : Bayer-Fans wollen mehr Zusammenhalt

Lena, Josefine und Alina (v.l.) warteten vor allem auf Julian Brandt und Kai Havertz. Josefine ist Bayer-Fan „seitdem sie richtig rechnen kann“. Fotos (2): Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der neue Cheftrainer Peter Bosz soll die Werkself bestenfalls zum Deutschen Meister machen.

Der Himmel ist wolkenverhangen, das Licht der Scheinwerfer kommt nur schwer gegen die dicke graue Suppe an. Die Luft riecht nach nassem Rasen. Es weht ein frischer Wind an diesem Freitag auf dem Trainingsgelände von Bayer 04 Leverkusen. Langsam bahnt er sich den Weg von den Füßen, in die Waden, in die Brust – an der das Bayer-Kreuz prankt. Mehr Fans als üblich scheinen von diesem frischen Wind hergelockt worden zu sein: Etwa 150 Menschen schauten Peter Bosz zu, wie er zum ersten Mal die Werkself trainierte.

Zu Weihnachten hat Alina zwei Trikots ausgepackt: das eine trägt den Namen von Julian Brandt, auf dem anderen steht Kai Havertz. Die 15-Jährige hat heute beide mit zum Trainingsplatz gebracht. Trotz Regen und Kälte will sie bis zum Ende des Trainings warten. „Bestenfalls sollen beide unterschreiben“, sagt Alina. Mit dabei sind Lena und Josefine. Die beiden Schwestern hoffen, dass der neue Trainer die Mannschaft zum Deutschen Meister macht. „Aber mindestens Champions League“, ergänzt Lena und lacht. Die 16-Jährige erinnert sich an glorreiche Zeiten, als der 1. FC Köln noch in der ersten Liga spielte und Leverkusen ein 5:0- Sieg gegen den Erz-Rivalen gelang.

Info Die nächsten öffentlichen Trainings Sonntag, 6. Januar, von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Trainingsgelände der BayArena, Platz 1-2. Dienstag, 8. Januar, ebenfalls von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Trainingsgelände der BayArena, Platz 1-2.

Obwohl Bayer die letzten Bundesliga-Spiele gewann, musste Heiko Herrlich gehen. Bei den Fans hat er aber einen guten Eindruck hinterlassen. „Herrlich hat Menschlichkeit in das Team gebracht. Ich wünsche mir, dass diese bleibt“, sagt Lea Esser. Auch die 20-Jährige steht heute beim ersten Training nach der Winterpause hinter den weißen Gittern und beobachtet Bosz ganz genau. Doch nicht nur der Trainer, sondern auch junge Spieler wie Kai Havertz und Julian Brandt scheinen vor allem junge Frauen anzuziehen. Doch dabei geht es keinesfalls um das Aussehen, sondern um Talent und Charakter der Spieler. „Das sind beide bodenständige Spieler, das gefällt mir“, sagt Lena Esser. Das schlechte Wetter macht ihr und Freundin Maria Gielsdorf nicht viel aus: „Das sind wir gewohnt, wir sind oft hier“, sagt die 19-Jährige.

Nach einer guten Stunde lichtet sich langsam der Spielfeldrand, vor allem der Regen zwingt viele den Heimweg anzutreten. Hans-Jürgen Ungermann ist immer noch da. Er reist mit Bayer fast überall hin – auch wenn sich die Auswärtsfahrten im vergangenen Jahr kaum gelohnt haben. „Die haben ja fast nur verloren“, sagt der 61-Jährige mit einem Schmunzeln. Vor 16 Jahren entschied sich der Hildener für die Werkself, zuvor hielt er Fortuna Düsseldorf die Treue. Dick verpackt in Bayer-Jacke, Schal und Mütze nimmt er Bosz heute unter die Lupe. Ein neues System muss her, sagt der 61-Jährige. Leverkusen habe gute Einzelspieler, die aber auch zusammen harmonieren müssen. „Und wir müssen auch mal die Bälle ins Tor schießen“, ergänzt er. Auch er halte Heiko Herrlich für einen „netten Kerl“, man habe aber keine Verbesserung der Spieler gesehen. „Die Spieler sollen nicht wieder schlechter werden.“ Zumindest die Qualifikation für den Europapokal sollte noch drin sein. „Das ist machbar, denn der Punkteabstand nach oben ist nicht so gravierend“, urteilt Ungermann.

Hans-Jürgen Ungermann folgt der Werkself fast überall hin. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Insgesamt überzeugt Ungermann an der Werkself aber die Nähe zu den Fans. Insbesondere mit Stefan Kießling habe er sich schon oft unterhalten. Seine nette Art und wie er auf die Fans zugegangen ist, haben ihn überzeugt. Und auch heute laufen die Spieler direkt an den Trainings-Zuschauern vorbei, nehmen sich Zeit für Fotos und Autogramme. Und so bekommt auch Alina ihre heiß ersehnten Autogramme. Ein Foto mit Brandt, Havertz und Bellarabi gibt es noch oben drauf.