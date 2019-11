Volksbank Rhein-Wupper : Banker Schaefer geht – DJ President bleibt

Leverkusen Hans-Jörg Schaefer von der Volksbank Rhein-Wupper/VR-Bank wechselt in den Un-Ruhestand.

Geschichtsprofessor hätte er werden können. Oder Englischlehrer. Danach sah es aus, als Hans-Jörg Schaefer sein Abitur machte – mit diesen Leistungskursen. Aber ihm war beim Gedanken an ein Studium unwohl. In der Klasse seines Bruder war der Sohn von Manfred Wiethüchter, dem früheren Chef der Volksbank Rhein-Wupper. Ein Gespräch mit dem Banker und einen bestandenen Test später war Schaefer Azubi des Instituts, dem er auch über die Fusion mit der VR Bank Bergisch Gladbach hinaus treu geblieben ist, mittlerweile als Vorstandmitglied. Betonung auf bis. Denn am Dienstag wurde der 58-Jährige offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Fast ein Festakt war’s in Räumen der BayArena. „Die Kollegen haben ein Geheimnis daraus gemacht. Immerhin habe ich vorher rausgefunden, wo das stattfindet. Aber was da passiert, das hat mir keiner gesagt“, merkt Schaefer kurz vor der Feier an. „Dabei mag ich es lieber, wenn ich weiß, was auf mich zukommt.“