Sessionseröffnung : Mini-Opladen und ein Präsidentenadieu

Opladen Zum Sessionsstart zeigen die Neustadtfunken den neuen Orden mit OP-Projekten. Die Altstadtfunken wecken Nubbel.

Die Karnevalsgesellschaft Neustadtfunken Opladen schreibt mit ihrem diesjährigen Orden Lokalgeschichte: Die Kreativköpfe der Neustädter haben gekonnt das Opladener Sessionsmotto „www.ALLESVONOP.de“ in Bilder übersetzt. Zu sehen ist ein Funke mit dem „Opladen Extrablatt“, das die neuesten Nachrichten aus „OP“ bietet. Gezeigt werden dazu die markanten Projekte für den Stadtteil: die Vollendung der Balkantrasse, der Bau des Zentralen Busbahnhofes Opladen, der Neuen Bahnstadt, des Bahnhofs und schließlich die Einführung des OP-Kennzeichens. Alles von Opladen eben. Am Abend des Elften im Elften verliehen die Neustadtfunken auf ihrem Sessionsstart im Funkenkeller erste Orden.

Bei den Altstadtfunken Opladen wird Rainer Martins in die Leverkusener Narrengeschichte eingehen. Nach mehr als 17 Jahren als Altstädter-Präsident wechselt der Opladener am Sessionsende in den karnevalistischen Ruhestand. Ein Nachfolger für Martins ist zwar schon ausgeguckt, muss aber erst noch von den Vereinsmitgliedern im kommenden Jahr gewählt werden. Martins wird sein nahes Ende an der Spitze der Gesellschaft die ganze Session nicht aus den Augen verlieren können: Der diesjährige Altstadtfunken-Nubbel ähnelt ihm frappierend, also zumindest fast. Marcus Weis und Timm Hoenings gestalteten die Symbolfigur der Narren. Sie hängt jetzt im Funkenturm und wird am Karnevalsdienstag verbrannt. Zuvor mühten sich Montagabend die große Gästeschar der Altstadtfunken und Kommandant Udo Kreie minutenlang, den Nubbel schnell zu wecken. Alle im Funkenturm wollten endlich feiern.