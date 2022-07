Internationaler Fahndungserfolg : Ehemals hochrangiger Banker wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals festgenommen

Die mallorquinische Polizei verhaftete den Beschuldigten am vergangenen Mittwoch, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Foto: dpa/David Inderlied

Frankfurt/Main Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca wurde am Mittwoch ein ehemals hochrangiger Banker festgenommen. Gegen den 56-Jährigen war ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe erhoben worden.

Die Justiz hat einen ehemals hochrangigen Banker wegen der Verwicklung in „Cum-Ex“-Akiendeals festgenommen. Der 56-Jährige sei am Mittwoch von der spanischen Kriminalpolizei auf Mallorca aufgrund eines Haftbefehls des Frankfurter Amtsgerichts festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mit.