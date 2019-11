Infotag in der Räumen der IHK in Opladen : Messe gibt Hilfen für Unternehmensgründer

Leverkusen Messe informiert zu wichtigen Themen auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Pioniergeist, Mut und eine zündende Idee braucht, wer sich selbstständig machen will. Doch dieses Trio reicht nicht aus, um beruflich auf eigenen Füßen zu stehen. Unternehmenskonzept, Marketing, Förderhilfen und vieles mehr gehören dazu. Was ein Gründer oder Jungunternehmer wissen muss, um seine Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen, will die Gründermesse vermitteln, die am 22. November von 11 bis 17 Uhr in der Leverkusener Zweigstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln stattfindet. Themen der geplanten Vorträge sind so etwa Unternehmenskonzept, Förderprogramme, Buchführung und Steuern, richtiges Kalkulieren und auch Marketing. Veranstaltet wird der Tag vom Gründungsnetzwerk Leverkusen, einem regionalen Zusammenschluss von Leverkusener Institutionen, die Existenzgründern und jungen Unternehmen Infos und Beratung anbieten. Die Messe bietet neben einer Reihe von Infoständen verschiedener Anbieter und dem Netzwerk-Café auch Kurzgespräche mit Fachleuten an. Zudem gibt’s „Wissen-to-Go“-Workshops.