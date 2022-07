Nach der EZB-Entscheidung : Sparkasse Duisburg und Volksbank Rhein-Ruhr schaffen Negativzinsen wieder ab

Duisburg Die Sparkasse Duisburg, Volksbank Rhein-Ruhr und die Sparda-Bank West verzichten nun wieder auf „Verwahrgeld“ ihrer Kunden. Nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Erhöhung des Leitzinses müssen Kunden nun keine Negativzinsen auf ihr Guthaben auf Giro- oder Tagesgeldkonten mehr zahlen.

Seit vielen Jahren hatte die EZB von Banken und Sparkassen einen Negativzins für bei der EZB hinterlegte Einlagen verlangt, die die Banken zuletzt an ihre Kunden – unter Beachtung von Freigrenzen – weitergegeben hatte.

Durch den Wegfall eines negativen Zinssatzes mit Wirkung zu Mittwoch, 27. Juli, entfalle auch für die Sparkasse Duisburg die Grundlage für ein „Verwahrentgelt“, wie die Sparkasse jetzt mitteilte.. Die Sparkasse Duisburg werde diese Reduzierung an die Kundinnen und Kunden unmittelbar weitergeben und das bisherige Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 Prozent streichen. „Wir erfüllen damit unsere Zusage bei Einführung des Verwahrentgeltes, eine Reduzierung oder Streichung zeitgleich mit einer entsprechenden Anpassung durch die EZB an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, kommentierte Sparkassenchef Joachim Bonn die jüngste Entwicklung.