Kommunalwahl 2020 : CDU will Maurice Winter zum Bürgermeister machen

CDU will Maurice Winter zum Bürgermeister machen

Leichlingen Maurice Winter will Bürgermeister von Leichlingen werden. Der CDU-Vorstand hat ihn jetzt als Kandidaten für die Kommunalwahl im September 2020 nominiert. Im Februar soll der 32-Jährige bei einer Mitgliederversammlung offiziell aufgestellt werden.

Winter ist gelernter Bankkaufmann und studierte an der Europäischen Fachholschule Brühl General Management. Seit zwölf Jahren engagiert er sich in der Leichlinger Lokalpolitik. Vier Jahre lang war er Vorsitzender der Jungen Union, seit 2015 ist er Vorsitzender der CDU in der Blütenstadt und seit 2014 Mitglied im Kreistag.