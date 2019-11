Kommunalwahl 2020 : UWG stellt keinen Bürgermeister-Kandidaten

Kaarst Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) der Stadt Kaarst hat auf ihrer Mitgliederversammlung die Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl 2020 wählen lassen.

Das Ergebnis: Rolf Weyers und Anja Rüdiger führen die Partei im kommenden Jahr in den Wahlkampf und sind die ersten beiden Kandidaten für ein Ratsmandat. Die Frage nach einem eigenen Bürgermeister-Kandidaten verneinte Anja Rüdiger deutlich. „Wir werden keinen Kandidaten stellen“, sagte sie auf Nachfrage. Es mache keinen Sinn, als kleine Partei einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. „Wir werden sehen, was sich ergibt und ob sich die SPD noch in eine Richtung bewegt“, so Rüdiger weiter. Die UWG ist bereits seit mehr als 25 Jahren im Kaarster Stadtrat vertreten. Auf der Mitgliederversammlung wurde auch der Vorstand gewählt. Rolf Weyers als Vorsitzender, Anja Rüdiger als seine Stellvertreterin und Daniel Fleck als Geschäftsführer wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorsitzende berichtete über die Ratsarbeit des vergangenen und des laufenden Jahres.