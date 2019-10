Diskussionen innerhalb der CDU : Kommunalwahl: Wann erklärt sich die Bürgermeisterin?

Noch steht nicht fest, ob Angelika Mielke-Westerlage (65) wieder als Bürgermeisterin kandidiert.

In vielen Städten in der Region positionieren sich aktuell die Bürgermeisterkandidaten der Fraktionen für die Kommunalwahl 2020. In Meerbusch hat bislang nur der parteilose Kandidat Marcel Winter (37) aus Nierst erklärt, dass er Bürgermeister werden will. Das war bereits Ende Juli. Bündnis90/Grüne unterstützen Winters Kandidatur.