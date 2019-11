Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch an der Marktstraße

Leichlingen Ein Zeuge hörte merkwürdige Geräusche und vertrieb die beiden Männer.

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in ein Kiosk an der Marktstraße.

Ein Zeuge wachte in der Nacht auf Dienstag gegen 1.30 Uhr auf, weil er ungewohnte Geräusche vor dem Haus hörte. Kurz nach 2 Uhr ging er nach draußen und bemerkte zwei Männer an der Tür. Er schrie sie an und fragte sie, was sie denn da machen würden. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Kirchstraße. Die Männer hatten versucht, die Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln.