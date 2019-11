„Wir jagen Funklöcher“ : Leichlingens Bewerbung ist auf dem Weg

In Leichlingen kann es mit dem Handyempfang mitunter schwierig werden. Foto: dpa/Inga Kjer

Die Stadt wird sich an der Aktion der Telekom beteiligen, um das Handynetz zu verbessern. Ob es auch gelingt, ist Glückssache.

Die Leichlinger wissen es am besten: im Stadtgebiet gibt es einige Funklöcher, in denen die Handyverbindung im schlimmsten Fall gleich ganz abreißt. Deshalb wird sich die Stadt bei der Telekom für die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ bewerben. Das hat der Rat beschlossen. Die Aktion richtet sich an Kommunen, die bisher beim Mobilfunk-Ausbau zu kurz gekommen sind. Ein Kriterium ist dabei ein schlechter oder nicht vorhandener LTE-Empfang. 50 Kommunen werden bundesweit ausgewählt, Mobilfunkmasten sollen dort künftig für guten Empfang sorgen.