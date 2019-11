Tanzschule Körber : „Big Style“ tanzt an die Spitze Europas

Die Formation unter der Leitung von Alina Körber heimst regelmäßig Erfolge ein. Jetzt krönten sich die 20 Tänzer zu Europameistern.

Seit nunmehr neun Jahren gibt es die Formation „Big Style“, bestehend aus rund 20 Tänzern, die immer wieder in neuen Konstellationen bei diversen Wettbewerben auftritt und wichtige Preise heim in die Blütenstadt bringt. In der jetzigen Konstellation, berichtet Alina Körber, tanzt die Gruppe allerdings erst seit einem knappen Jahr zusammen. „Es sind insgesamt sieben Tänzer, im Alter zwischen 15 und 25 Jahren“, erzählt die 29-jährige Trainerin, die die Truppe in der Kategorie Small Group (kleine Gruppe) diesmal zum Erfolg führte.