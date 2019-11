Aktion Bücher und Plätzchen : Leichlinger beschenken ihre Stadtbücherei

Bei der Aktion „Bücher und Plätzchen“ kaufen Spender Bücher, für die sonst kein Geld da wäre.

Seit rund 15 Jahren sucht die Stadtbücherei unter dem Motto „Bücher und Plätzchen“ in der Vorweihnachtszeit Buchpaten für neue Lektüren. Den Lesestoff gibt es seither alljährlich in der Buchhandlung Gilljohann im Brückerfeld, die Plätzchen im Café Büchel auf der Bahnhofstraße. Die Aktion hat sich offenbar tief in den Köpfen und Herzen vieler Leichlinger verankert. „Schon vor ein paar Wochen wurde ich gefragt, wann die Aktion wieder läuft“, erzählte Buchhändlerin Lisa Gilljohann beim offiziellen Start der Patensuche.