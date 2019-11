Aufklärung im Klinikum Leverkusen : Gute Erste Hilfe entscheidet über Leben und Tod

Leverkusen Für Professor Peter Schwimmbeck, Kardiologe am Klinikum Leverkusen, ist Ulrich Sterzenbach ein Glücksfall. Denn der Leichlinger konnte jetzt beim Leverkusener Beitrag zur bundesweiten „Herzwoche“ viel besser das Thema „plötzlicher Herztod“ vermitteln, als es jeder theoretische Fachvortrag hätte können.

Sterzenbach war vom „plötzlichen Herztod“ selbst betroffen. Dass er am Wochenende im Forum den Besuchern davon erzählen konnte, und das äußerst lebendig, grenzt an ein Wunder.

„Mein Arzt hatte mir zwar im Vorfeld schon gesagt, ich solle den Halbmarathon lieber nicht mehr laufen“, berichtete der Leichlinger über das diesjährige Leverkusener Laufereignis, zu dessen Termin Sterzenbachs Leben unerwartet auf dem Spiel stand. Denn bei Kilometer 13,2 brach Sterzenbach zusammen. In Höhe der Hängebrücke am Neuland-Park kam es erst zum Kammerflimmern, dann zum Kreislaufstillstand. Ein Läufer brachte ihn in die stabile Seitenlage, rief den Notarzt und lief weiter. „Die stabile Seitenlage ist zwar immer eine gute Sache, aber in diesem Fall eben nicht ausreichend“, ergänzte Schwimmbeck, Direktor der Kardiologie im Klinikum, am Samstag.