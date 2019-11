Sonderanfertigung : Eine Tasse für Leichlingen

Christoph Hampel (links) bietet in seiner „Tee-Rose“ die von Winfried Becker gestaltete Leichlingen-Tasse an. Foto: Winfried Becker

Leichlingen Anfang des Jahres war die Marly-le-Roi-Brücke lange Zeit kein echter Hingucker. Einen Monat war sie für Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Bogenbrücke zählt zu den Wahrzeichen, die die Blütenstadt zu bieten hat.

Günstig ist das Sammlerstück nicht. Knapp 24 Euro muss man in der Tee-Rose im Brückerfeld auf den Tisch legen. Das liegt nicht nur an der Exklusivität der Tasse, sondern auch an der Gestaltung. Die Aufschrift „Blütenstadt Leichlingen 1856“ und einige verzierende Elemente sind in Echtgold aufgebracht. Das im 18. Jahrhundert in England entwickelte Porzellan gilt unter Kennern als das beste Porzellan der Welt.