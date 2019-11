St. Johannes Baptist : Figuralchor singt Händels „Messias“ in seltener Fassung

Unter Leitung von Carsten Ehret sang der Figuralchor der evangelischen Kantorei in St. Johannes Baptist. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Kantor Carsten Ehret setzte bei der Aufführung von Händels „Messias“ auf die klanglich erweiterte Mozart-Bearbeitung

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Musiker mehr oder weniger darum bemüht, dem Originalklang von Alter Musik möglichst nahe zu kommen. Nicht nur jene, die tiefer gestimmte historische Instrumente bevorzugen, sondern auch mit dem strahlenderen Klangbild eines modernen Orchesterinstrumentariums.

Der Leichlinger Kantor Carsten Ehret hat bewusst einen anderen Ansatz für seine Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“ mit dem Figuralchor der Leichlinger Kantorei gewählt. Er setzte auf die seltenere Fassung, die Wolfgang Amadeus Mozart 1789 anfertigte. Die unterscheidet sich nicht nur im Text, der Zuhörern in der voll besetzten Kirche St. Johannes Baptist an manchen Stellen seltsam fremd vorkam. Hat sich doch der Wortlaut der Übersetzung des englischen Originals in der Hallischen Händel-Ausgabe längst in das Gedächtnis eingebrannt.

Vor allem sorgt die reichere Bläserbesetzung, der Mozart bei seiner modernisierten Instrumentierung die damals ganz neu entwickelte Klarinette hinzufügte, für einen veränderten Gesamtklang. Vor allem in den großen Chören, mit denen das barocke Werk über Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi bis zum Heilsversprechen eines ewigen Lebens nach dem Tod reich bestückt ist. Etliche Chöre und Arien haben auch einzeln einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt, nicht nur der Triumphgesang „Halleluja“, mit dem im Oratorium die Himmelfahrt des Messias gefeiert wird.

Die engagierten Mitglieder des Figuralchores haben daraus ein strahlendes und mitreißendes Fest gemacht. So wie sie andere Stellen textgemäß ausdeuteten. Besonders wirkungsvoll etwa den krassen Wechsel vom niedergeschlagenen „Wie durch einen der Tod“ zur quicklebendigen Auferstehung. Oder das Bild von den zerstreuten Schafen, die hier im flotten Tempo durchzugehen drohten, aber von Carsten Ehret alle wieder gebändigt wurden. Oder beim großen Lobgesang „Ehre sei Gott“ in majestätischer Würde. Für den Chor gibt es viel zu tun in dem zweieinhalbstündigen Oratorium und einige Chöre sind nur so gespickt mit endlosen Koloratur-Ketten.

Da erleichterte Carsten Ehret seiner Kantorei die Arbeit an einigen Stellen, so wie es auch Mozart handhabte, wenn er die heikelsten Chorstellen einfach dem Solisten-Quartett zuordnete. Das startete dann Chöre wie „Und er wird reinigen“ oder „Uns ist zum Heil ein Kind geboren“ und übergab erst später an den Gesamtchor. Auf diese Weise wurde zwar das flotte und vitale Tempo gehalten, die Koloraturen exakt gesetzt, aber Solostimmen klingen naturgemäß einzelner und können die Mischung eines großen Chorsounds nicht erreichen.