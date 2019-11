Im Brückerfeld : Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

Die zwölf Meter hohe Tanne stammt aus dem Haus Vorster Wald. Trotz Trockenheit konnte ein prachtvolles Exemplar gefunden werden.

Bauhof-Mitarbeiter Uwe Kruse koordinierte die Aktion vom Boden aus, während sein Kollege Detlef Bertram die Qual der Wahl in luftiger Höhe hatte: grüne Kugel an diesen Zweig, roten Stern an jenen, oder doch lieber anders herum? „Ich brauche jetzt mal Eure Hilfe“, bat Kruse die Kinder um Unterstützung. Sie durften aussuchen, was Bertrams aufhängen sollte. Die Dekorationsvorräte – im Bauhof das ganze Jahr über gut aufbewahrt und in der eigenen Schreinerei zum Teil sogar selber herstellt – werden indes immer mehr, die Bäume im Brückerfeld aber alljährlich scheinbar auch immer größer.