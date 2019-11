Witzhelden : Glasfaser-Ausbau in den Startlöchern

In Witzhelden soll Glasfaser verlegt werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am 12. Dezember soll in einer Sonderratssitzung endgültig alles unter Dach und Fach gebracht werden. Dann soll der Rat die Verträge zwischen Stadt, Investor Primevest und allen anderen beteiligten Parteien absegnen und damit offiziell den Weg ebnen für den Glasfaser-Ausbau in Witzhelden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Höhendorf selbst haben bereits in dieser Woche die Vorbereitungen für die nötigen Bauarbeiten begonnen.

Nach der Hängepartie der vergangenen Monate, als lange nicht klar war, ob die nötige Anzahl an Vorverträgen für einen Ausbau erreicht wird, soll es jetzt also möglichst schnell gehen. Und es soll nur der erste Schritt sein. Sukzessive soll ganz Leichlingen mit einem Glasfaser-Anschluss bis ins Haus versorgt werden, wenn die Hausbesitzer es denn wollen und entsprechende Verträge abschließen. Über das weitere Vorgehen will Netzbetreiber Novanetz in den kommenden Wochen informieren. Infos: www.novanetz.de.

(cebu)