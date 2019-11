Haushaltsplan 2020 : Etat mit einem Minus von 1,7 Millionen

Ein Straßenkataster soll alle Leichlinger Straßen und deren Zustand erfassen. Dafür wurden im Haushalt 85.000 Euro eingestellt. Foto: Ralph Matzerath

Der Stadtrat hat am Montagabend den städtischen Haushalt für 2020 einstimmig abgesegnet.

Von Christiane Bours

Der städtische Haushalt für 2020 ist beschlossen. Einstimmig wurde das Zahlenwerk am Montagabend vom Rat verabschiedet. Bauchschmerzen bereitete den Politikern allerdings das Defizit von rund 1,7 Millionen Euro, das der Etat aufweist. Dabei war Kämmerer Thomas Knabbe bei der Einbringung im September noch von einem Haushaltsloch von 1,5 Millionen Euro ausgegangen.

Doch Nachmeldungen der Fachämter für dringende Projekte, Veränderungen bei den Landeszuweisungen und nicht zuletzt die Beschlüsse der Fachausschüsse in den vergangenen Wochen haben die Lücke noch einmal größer werden lassen. So werden die Honorare der Musikschullehrer um fünf Prozent erhöht. Der Leichlinger Quartierstreff erhält einen „Rettungsschirm“ in Form einer Ausfallbürgschaft von bis zu 20.000 Euro, um einen Fortbestand des Angebots zu sichern. Weitere 85.000 Euro fließen in die Erstellung eines Straßenkatasters, in dem der Zustand aller Straßen im Stadtgebiet aufgelistet wird. Und schließlich wird die Stadt einen Klimaschutzmanager einstellen. Diese Stelle soll teilweise aus Fördermitteln finanziert werden.

Info 5400 Euro für das Jugendparlament Das Jugendparlament (JuPa) bekommt ab 2020 einen eigenen Etat in Höhe von 5400 Euro. Das hat der Rat beschlossen. Mit dem Geld sollen Aktionen und Veranstaltungen des JuPa finanziert werden.

Wie bei diesem Anlass üblich, ließen es sich die Fraktionsvorsitzenden der Parteien auch in diesem Jahr nicht nehmen, in ihren Haushaltsreden ihre Meinung zum Zahlenwerk und zum Stand der Dinge in der Stadt loszuwerden. Matthias Ebecke (SPD) hatte versucht, mit dieser Tradition zu brechen, wurde aber überstimmt. In der Folge verwies er auf die vielen positiven Weichen, die in Sachen Kindergärten, Schulen, Wohnungsbau, Wirtschaftsförderung, Innenstadtentwicklung und schnellem Internet gestellt worden seien. „Es geht wirklich nach vorne.“

Diese Meinung teilte Helmut Wagner (CDU) nur bedingt, er sah in dem Haushaltsplanentwurf sowohl positive als auch negative Punkte. Positiv sei, dass durch das Integrierte Handlungskonzept (InHK) Bewegung in die Entwicklung der Innenstadt gekommen sei. Das gelte auch für Witzhelden. Negativ sei jedoch, dass die Kosten für große Projekte wie der Neubau des Rathausplatzes und den Rathausneubau nicht in der mittelfristigen Haushaltsplanung enthalten seien. Dass die bereits angekündigte Erhöhung der Grundsteuer B noch nicht in diesem Etat, sondern erst später erfolge, kritisierte Wagner ebenfalls.

Wolfgang Müller-Bräuer (Grüne) vermisste im Haushaltsentwurf mehr Maßnahmen für den Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau. „Auch wenn wir einige Akzente anders setzen würden, freuen wir uns, dass die Richtung stimmt“, schloss Müller-Bräuer seine Rede. Auch Lothar Esser (FDP) und Martin Steinhäuser (BWL) signalisierten ihre Zustimmung zum Etat, kritisierten jedoch die Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten.