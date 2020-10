Fußball, Oberliga : FCM und SFB sind jeweils gegen Velbert gefordert

Monheim In der Oberliga empfängt der 1. FC Monheim am Mittwochabend (19.30 Uhr) den SC Velbert im Rheinstadion. Zur selben Zeit sind die SF Baumberg beim Spitzenteam SSVg Velbert gefordert.

Kein anderes Spiel in der Fußball-Oberliga elektrisiert Monheimer und Baumberger mehr als das Duell der Nachbarn. Am Sonntag tritt der 1. FC bei den Sportfreunden an (15 Uhr). Bevor es aber soweit ist, müssen beide Teams am Mittwoch jeweils gegen eine Mannschaft aus Velbert ran – Monheim gegen den SC und Baumberg im Topspiel beim Aufstiegskandidaten SSVg (beide 19.30 Uhr).