Fußball, Oberliga : SFB feiern Kantersieg mit Schönheitsfleck

Baumbergs Milan Burovac, Ivan Pusic und Robin Hömig (v.l.) beim Torjubel. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Fußball-Oberliga lassen die Baumberger dem Aufsteiger aus Mönchengladbach nicht den Hauch einer Chance. Einzig die Rote Karte für Tim Knetsch wenige Minuten vor dem Schlusspfiff trübt die Stimmung ein wenig.

Die Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) konnten ihre gute Form in der Oberliga Niederrhein bestätigen. Das Team von Trainer Salah El Halimi gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den 1.FC Mönchengladbach souverän mit 6:0 (3:0) und setzte sich so in der Spitzengruppe der Liga fest. Dabei ließen die Sportfreunde von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer am Ende die drei Punkte holen sollte.

„Wir haben es sehr gut gemacht und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg eingefahren“, sagte Trainer Salah El Halimi. Seine Mannschaft sei mit einer „extrem seriösen Einstellung“ in die Partie gegangen, habe zielstrebig und erfolgreich nach vorn gespielt. „Nach dem 3:0 haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet und die endgültige Entscheidung einige Male verpasst. Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung“, sagte der 44-Jährige.

So spielten sie SF Baumberg – 1. FC Mönchengladbach ⇥6:0 (3:0) SFB: Schwabke; Jöcks, Zimmermann, Saka (85. Harneid), Er, Hömig, Knetsch, Abelski (61. Burovac), Pusic, Ayan (73. Atiye), Daour (47. Klotz) Tore: 1:0 Oguz Ayan (2.), 2:0 Robin Hömig (5.), 3:0 Ali Daour (8.), 4:0 Robin Hömig (58.), 5:0 Robin Hömig (66.), 6:0 Milan Burovac (71.) Besonderes Vorkommnis: Rot für Tim Knetsch (83.) Zuschauer: 100

In der Tat spielte von der ersten Minute an nur Baumberg. Nachdem Tim Knetsch (2.) und Alon Abelski (4.) bereits große Chancen liegengelassen hatten, war es dann Oguz Ayan, der in der fünften Minute den Torreigen eröffnete und die SF mit 1:0 in Führung brachte. Nur drei Minuten später stellte Robin Hömig auf 2:0 (8.), zwei weitere Minuten später folgte der dritte Streich durch Ali Daour (10.).

Nach dieser furiosen Anfangsphase ließ es Baumberg ruhiger angehen, behielt aber weiterhin die Kontrolle und hatte Möglichkeiten, die Partie noch vor dem Seitenwechsel endgültig zu entscheiden. Doch weder Daour, Knetsch oder Hömig konnten den Ball im Tor unterbringen, sodass es mit 3:0 in die Halbzeit ging.

Nach der Pause agierte Baumberg weiterhin dominant und wurde dann auch wieder zielstrebiger. Nach einigen Annäherungen war es in der 58. Minute erneut Hömig, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte und jegliche Zweifel am Sieger der Partie beendete. In der Folge spielten die Sportfreunde weiter ansehnlich nach vorne und erhöhten in der 66. Minute durch Hömig auf 5:0.

Trotz dieses deutlichen Vorsprungs waren die SFB noch nicht satt und machten das halbe Dutzend voll. Der überragende Hömig bediente in der 71. Minute Milan Burovac, der den Ball zum 6:0 verwandelte. Der völlig überforderte Gast aus Mönchengladbach wartete nur noch auf den Abpfiff und konnte von Glück reden, dass die eingewechselten Louis Klotz (89.) und Ben Harneid (90.) ihre Chancen liegenließen.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Sportfreunde war der Platzverweis gegen Tim Knetsch, der nach einem Wortgefecht mit seinem Gegner die Rote Karte sah (83.) und in der anstehenden Englischen Woche fehlen wird. „Es war ein rundum gelungener Auftritt, der lediglich durch den Platzverweis etwas getrübt wird“, sagte El Halimi.

Mit Blick auf die bevorstehenden Partien betonte er: „Wir haben eine echte Kracherwoche vor der Brust: Zunächst spielen wir am Mittwoch gegen die SSVg Velbert, die für mich ein Aufstiegskandidat ist, und dann folgt das Derby gegen Monheim. Wir wissen, dass das enorm schwierige Spiele werden, aber wir freuen uns auf diese Highlights.“