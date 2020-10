Volleyball, Regionalliga : SGL feiert Befreiungsschlag in Paderborn

Langenfelds Volleyballerinnen Vivien Tänzler und Diana Kiss (r.) beim Versuch, einen Angriff zu blocken. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld gewinnen 3:0 beim Abstiegskandidaten und beenden ihre jüngste Formkrise zumindest vorläufig. Trainer Michael Wernitz lobt die geschlossene Teamleistung.

Wer hart arbeitet, sollte sich hin und wieder auch belohnen. Nach einer intensiven Trainingswoche und dem verdienten 3:0 (25:15, 25:20, 25:21) beim Abstiegskandidaten SC GW Paderborn erinnerten sich die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) an eine alte Tradition. So kehrte die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz nicht direkt in die Heimat zurück, sondern gönnte sich am späten Abend noch ein kalorienreiches Dinner. Bei Pommes und Burger in einem amerikanischen Schnellrestaurant ließen die Frauen den Samstagabend ausklingen.

Die Langenfelderinnen traten die Reise unter Erfolgsdruck an, denn zuletzt präsentierten sie sich in einer schwachen Form. Die Pleite gegen den VC Eintracht Geldern (1:3) war der vorläufige Tiefpunkt der noch jungen Saison. „Im Vergleich zum letzten Spiel haben sich die Mädels mindestens um 30 Prozent gesteigert“, lobte Wernitz. „Es ist toll, dass wir eine geschlossene Mannschaftsleistung auf das Feld bringen konnten. Jede Spielerin konnte überzeugen und ihren Beitrag leisten, sodass wir einigermaßen zufrieden sein dürfen.“

In den vergangenen Wochen gelang es den Akteurinnen hingegen nicht, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Deshalb bereitete der Coach eine emotionale Ansprache vor, in der er an den Einsatzwillen und die Konzentration seines Teams appellierte. Im ersten Satz hatte die SGL noch Probleme, sich in der dunklen Halle zurechtzufinden. „Die Verhältnisse waren recht schwierig. Im Falle des Falles haben wir an einen Protest gedacht, weil man nicht viel sehen konnte“, stellte der Coach fest. Das junge Team der Gastgeber konnte anfangs noch gut mithalten – 14:14.

Anschließend fand die SGL von Minute zu Minute besser in die Partie. Insbesondere die Mittelblockerin Isabelle Pechlof ragte heraus, indem sie sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff einige Akzente setzen konnte (17:14). Wernitz wollte das Kollektiv hervorheben: „Alle Spielerinnen waren in der Abwehr sehr kämpferisch. Um Bälle noch hereinzuholen, haben sich manche Mädels auch blaue Flecken eingehandelt.“ Auch durch viele gefährliche Aufschläge setzten sich die Gäste mit 25:15 klar durch.

Im zweiten Abschnitt waren die Kräfteverhältnisse ebenfalls deutlich verteilt. Da die Libera Tina Steinacker aus privaten Gründen weiterhin fehlt, konnte sich Christin Nadolski erneut beweisen. Darüber hinaus bekam auch Jessica Eisler eine Chance, die sie ebenfalls durch ihre aufmerksame Spielweise zu nutzen wusste (10:9, 19:15). Aus zwei Gründen wurde jetzt Zuspielerin Carina Zandt besonders auffällig. Erstens setzte sie die Angreiferinnen sehr gut ein, sodass etwa die Kapitänin Diana Kiss einige Punktgewinne verzeichnete. „Diana hat vorne nur sehr wenige Fehler gemacht“, stellte Wernitz fest, dessen Team mit sechs Punkten den fünften Platz belegt. Zweitens ermöglichte Zandt auch durch eine längere Aufschlagserie den 25:20-Erfolg.

Obwohl Zandt bislang eine glänzende Vorstellung gezeigt hatte, gönnten ihr Wernitz und sein Co-Trainer Mark Nahrstedt im dritten Durchgang eine Pause. Hier kam die Verstärkung Monika Litwin zum Zuge, die sich schnell einfügte (11:9, 20:16). Der Coach war zufrieden: „Trotz ihrer lädierten Schulter hat Monika die Bälle ansprechend verteilt.“ Durch den Punktgewinn von Carlotta Kauka machte Langenfeld das 25:21 perfekt. Am Sonntag (15 Uhr, Halle Hinter den Gärten) will die SGL die Herausforderung gegen den Spitzenreiter TV Hörde II meistern.