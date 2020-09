Volleyball, Frauen-Regionalliga : Umstellungen bei der SGL verpuffen

Langenfeld Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld verlieren auch ihr Heimspiel gegen die junge Mannschaft aus Geldern mit 1:3. Trainer Michael Wernitz probiert viel aus, doch die Wechsel bringen dem Team nur kurzzeitig Auftrieb.

Zwei Wochen hatten die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) Zeit, um sich auf die Partie gegen das Spitzenteam VC Eintracht Geldern vorzubereiten. Coach Michael Wernitz erhöhte im Training das Tempo, wollte seine Mannschaft auf ein neues athletisches Level hieven. Aufgrund privater sowie beruflicher Gründe konnte sein Team jedoch nicht in Bestbesetzung an den Schwächen arbeiten. Das Ergebnis war eine 1:3 (15:25, 25:22, 25:27, 22:25)-Niederlage gegen das Team vom unteren Niederrhein.

Wie in den vergangenen beiden Trainingswochen litt die SGL auch am Spieltag unter Personalnot. Demnach musste Karolin Rulczynski aufgrund ihres Schichtdienstes passen. Die Libera Tina Steinacker fiel aus privaten Gründen aus. Ihr Ersatz Jessica Eisler stand zwar im Kader, aufgrund von Trainingsrückstand wurde jedoch nur Christin Nadolski eingesetzt. Neben Alexa Leimbach (Schulterprobleme) fehlte auch Vivien Tänzler, die sich in Quarantäne befindet. „Vivien geht es super, und sie langweilt sich zu Hause. Sie hatte aber leider in ihrer Freizeit flüchtig mit einem Menschen zu tun, bei dem ein konkreter Verdacht auf Corona besteht. Solche Einschränkungen werden möglicherweise noch häufiger eintreten“, sagte Wernitz.