Handball, Regionalliga : Das Auf und Ab der SGL hält an

Auch die sieben Treffer von Andre Boelken (l.) änderten nichts mehr an der Niederlage seiner SG Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld müssen sich bei der HSG Siebengebirge knapp geschlagen geben. Trainer Lars Brümmer attestiert seiner Mannschaft trotz des Rückschlags Fortschritte.

Von Jim Decker und Moritz Löhr

Niederlage, Sieg, Niederlage – die Berg- und Talfahrt hat sich für die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) auch am dritten Spieltag der neuen Saison fortgesetzt. Zwar erkannte Trainer Lars Brümmer beim 26:27 (10:15) bei der HSG Siebengebirge spielerische Fortschritte seiner Mannschaft. Doch die Belohnung blieb aus. Stattdessen setzte es die zweite Saisonniederlage. Vorerst muss sich der Vorjahreszweite mit Mittelmaß begnügen.

„Wir scheitern an uns selbst“, resümierte Brümmer nach der Partie mürrisch. Den 30-Jährigen, das zeigte schon die Auftaktniederlage gegen die Bundesliga-Reserve von TuSEM Essen (26:31), machen Pleiten noch lange nachdem die Schlusssirene ertönt ist zu schaffen. Immerhin war er diesmal, anders als bei der ersten Niederlage, überwiegend zufrieden mit der handballerischen Vorstellung seines Teams. „Die Stimmung war viel besser, wir spielen viel stärker und hatten mehr Tempo“, analysierte Brümmer. Am Ende ließ seine Mannschaft jedoch viel zu viele freie Chancen ungenutzt – vor allem über die Außenpositionen.

So spielten sie HSG Siebengebirge – SG Langenfeld⇥27:26 (15:10) SGL: Riebau, Schmidt – Poetzsch (4), Preissegger (4), Rahmann (3), Tobolski, Ahrens, Moser (3), Boelken (6/1), Becker (1), Artmann, Völker (1), Raschke (4), Ißling. Das nächste Spiel: SG Langenfeld gegen OSC Rheinhausen (Samstag, 19 Uhr, Halle KAG)

Ein Knackpunkt der Begegnung war eine solche nahezu hundertprozentige Chance, als Rechtsaußen Mathis Pötzsch in der 54. Minute nach einem Ballgewinn per Tempogegenstoß auf das gegnerische Tor zulief und die SGL mit zwei Toren in Führung hätte werfen können – doch er verwarf.

„Anstatt mit zwei Treffern in Führung zu gehen, kriegen wir wieder den Ausgleich“, haderte Brümmer. Er zählte allein im ersten Abschnitt etwa 13 Fehlwürfe dieser Kategorie. Zu viele, um in der Regionalliga Nordrhein ein Spiel zu gewinnen. Dabei hatten sich die Langenfelder zuvor noch gut zurückgekämpft. Den Fünf-Tore-Rückstand zur Pause glich die Brümmer-Truppe bereits in der 37. Minute wieder aus. Anschließend folgte ein Spiel auf Augenhöhe, meist legten die Gastgeber vor. Brümmer sah immer wieder die von ihm geforderten individuellen Lösungen. „Wir haben uns die freien Würfe herausgespielt“, registrierte der Coach zufrieden.

Er hofft, dass sich dieser Trend am kommenden Samstag fortsetzt. Dann steht das zweite Heimspiel der Spielzeit an, der OSC Rheinhausen ist in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium (19 Uhr) der Langenfelder Gegner. Zuvor spielt auch die 2. Mannschaft in der Oberliga. Ihr für dieses Wochenende angesetzte Spiel war wegen eines Corona-Verdachts bei Gegner VfB Homberg abgesagt worden.