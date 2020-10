Fußball, Oberliga : FCM hat gegen Duisburg nur kurz Probleme

Monheims Jan Nosel (l.) wird von einem Spieler aus Duisburg per Grätsche gestoppt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Fußball-Oberligist fährt einen letztlich ungefährdeten 3:1-Sieg gegen den Aufsteiger ein, der sich mit zwei Platzverweisen schwächt. Benjamin Schütz erzielt die Führung, Dimitrios Touratzidis trifft doppelt.

Die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) haben ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen den Aufsteiger FSV Duisburg setzte sich das Team von Trainer Dennis Ruess mit 3:1 (2:0) durch und steht nun in der Tabelle auf Rang fünf. Im Vorhinein der Partie gab es Unstimmigkeiten bezüglich des Austragungsortes. Da der Platz des FSV nicht zur Verfügung stand, tauschten beide Vereine kurzerhand das Heimspielrecht, sodass die Begegnung im Monheimer Rheinstadion angepfiffen wurde.

Ruess war nach dem Sieg zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Insgesamt war es ein verdienter Erfolg für uns. Wir haben eine sehr solide erste Halbzeit gespielt, in der wir kaum etwas zugelassen haben und gehen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel und dem Anschlusstor hat der Gegner dann nochmal Luft bekommen. Da hätten wir das Spiel eher entscheiden müssen.“ Trotz der bisweilen mangelnden Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor sei das Ergebnis aber letztlich leistungsgerecht.

In der Tat spielte Monheim eine weitgehend souveräne erste Halbzeit. Die erste Chance der Partie hatte jedoch der Gast aus Duisburg nach einem Konter (6.). Danach ließ Monheim kaum noch Angriffe des Gegners zu und kam selbst zum ersten Abschluss durch Dimitrios Touratzidis (9.). In der Folge setzte sich der FCM immer mehr in der Hälfte des Gegners fest und bekam in der 20. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen, den Tobias Lippold allerdings vergab.

Besser machte es drei Minuten später Benjamin Schütz, der nach einer guten Kombination aus dem Rückraum zum Schuss kam und Monheim mit 1:0 in Führung brachte (23.). Die Mannschaft von Trainer Ruess blieb weiter am Drücker und konnte noch vor der Pause erhöhen, als Touratzidis eine Flanke von Tim Galleski zum 2:0 einköpfte (45.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Monheim zunächst einen Abschluss durch Philipp Hombach (48.), musste dann aber den Anschluss hinnehmen. Nach einem Monheimer Ballverlust schaltete der FSV schnell um und konnte durch Ismail Öztürk verkürzen (52.). In der Folge verlor Monheim ein paar Minuten den Faden und ließ einige Duisburger Angriffe zu, doch in der 60. Minute schwächte sich der FSV selber, als ein Duisburger Spieler nach Foul an Schütz die Rote Karte sah. Monheim spielte nun wieder ruhiger im Aufbau und hatte Pech, als Sebastian Spinrath per Dropkick nur die Latte traf (63.).

So dauerte es 76 Minuten bis zur Vorentscheidung, die Monheim erneut in Person von Touratzidis gelang, der von halblinks in die Mitte zog und aus 23 Metern traf. Vier Minuten später dezimierten sich die Gäste erneut. Nach einem Ellenbogenschlag gegen Philip Lehnert musste ein weiterer Duisburger das Feld verlassen. In den Schlussminuten kam Monheim gegen neun Gegenspieler noch zu einigen Chancen, doch weder Jan Nosel (83.), noch Touratzidis (89.) konnten den Ball ein weiteres Mal im Tor unterbringen.

„Wir stehen jetzt vor einer anstrengenden Englischen Woche und müssen frisch bleiben. Gut ist, dass sich unsere personelle Situation entspannt und einige Spieler zurückkommen“, sagt Ruess. Jammern will er ohnehin nicht: „Wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist und wollen gegen den SC Velbert wieder erfolgreich sein“, blickt der Coach auf eine Woche, die nicht nur das Heimspiel am Mittwoch bereithält, sondern auch das Derby bei den Sportfreunden Baumberg am Sonntag (15 Uhr).