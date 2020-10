Fußball, Landesliga : SC Reusrath trifft im ersten Spiel nach drei Wochen auf Hilden II

Langenfeld Aufgrund von Corona-Verdachtsfällen sowie positiver Virustests konnten weder die Landesliga-Fußballer aus Reusrath noch die des VfB zuletzt Spielpraxis sammeln.

Das Spiel machte Lust auf mehr. Am 10. November 2019 lieferten sich der SC Reusrath und der VfB Hilden II ein umkämpftes Duell – damals noch als Fußball-Bezirksligisten. Durch ihre Überlegenheit hätten die Hildener in der ersten Halbzeit deutlich höher als mit lediglich 1:0 führen können, doch dann wechselten die Kräfteverhältnisse und die Gäste nahmen durch das 1:1 doch noch einen Punkt mit. Durch die Folgen der Corona-Pandemie mussten die Zuschauer auf ein Rückspiel verzichten. Weil die Reusrather als Herbstmeister und der VfB als Tabellenzweiter in die Landesliga aufstiegen, treffen die beiden Kontrahenten am Sonntag (15.30 Uhr, Burgstraße) erneut aufeinander.