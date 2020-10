Volleyball, Frauen-Regionalliga : Coach Wernitz erwartet Reaktion seiner SGL

Michael Wernitz ist Trainer der Langenfelderinnen. Foto: RP/Ralph Matzerath (Archiv)

Langenfeld Nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel steht das Regionalliga-Team der SG Langenfeld am Scheideweg. Am Samstag zählt für die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz in Paderborn nur ein Sieg.

Talent schlug Erfahrung. Im Duell mit dem jungen Team des VC Eintracht Geldern hatten die deutlich älteren Spielerinnen in der Startformation der SG Langenfeld (SGL) letztlich keine Chance – 1:3. Durch die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel muss der Volleyball-Regionalligist den Blick vorerst nach unten richten. SGL-Coach Michael Wernitz hat die Pleite noch nicht verarbeitet. „Wir hätten unsere Reife und Kaltschnäuzigkeit stärker nutzen müssen, um die junge Truppe des Gegners aus der Fassung zu bringen“, sagte der Übungsleiter der Langenfelderinnen.

Seine Mannschaft offenbarte längst behoben geglaubte Schwächen. Nachdem sich das Team in der Vergangenheit in der Annahme gesteigert hatte, passte in diesem Bereich kaum etwas zusammen. Dadurch konnte der Kontrahent vom unteren Niederrhein immer wieder Nadelstiche setzen. Während die Langenfelder Stärke in Form ihrer gefährlichen Aufschläge nur selten zur Geltung kam, fehlte auch den Angriffsbemühungen zumeist die Durchschlagskraft.

Neben spielerischen Defiziten trat die SGL überdies nach der Analyse ihres Trainers nicht als geschlossene Einheit auf. „Sowohl die Leistungen der einzelnen Spielerinnen als auch unsere Mannschaftsleistung waren nicht gut genug“, stellte Wernitz fest. „Im Kopf der Mädchen muss endlich etwas passieren. Wir verlangen nicht, dass sie Freundschaften schließen und zusammen in den Urlaub fahren. Wir verlangen aber auf jeden Fall, dass sie ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten und sich gegenseitig auf dem Feld unterstützen.“ Durch die vielen Zu- und Abgänge müsse sich das Team neu finden.

Einerseits sind die Abstimmungen zwischen den einzelnen Positionen noch verbesserungswürdig. Andererseits ist auch die Trainingsleistung nach ausbaufähig. Wernitz: „Wir geben als Trainer den äußeren Rahmen vor, indem wir die Inhalte und die Intensität bestimmen. Unsere Spielerinnen machen aber nicht immer so gut mit, wie wir es uns wünschen. Statt eines Blocksprungs zeigen sie etwa manchmal nur einen Hüpfer.“ Zudem fehlen wichtige Säulen aus privaten Gründen, wie etwa Mittelblockerin Karolin Rulczynski oder Libera Tina Steinacker.

Momentan steckt die SG Langenfeld mit nur drei Punkten auf dem enttäuschenden neunten Tabellenplatz fest, wobei zunächst der Klassenerhalt das Ziel ist. Am kommenden Samstag (ab 17 Uhr, Sporthalle Goerdeler-Gymnasium) soll beim direkten Konkurrenten SC Grün-Weiß Paderborn (Tabellenelfter/drei Zähler) die Trendwende eingeleitet werden.