Fußball, Bezirksliga : Vier Teams, zwei Lokalduelle – Derbyzeit in der Bezirksliga

Vier Teams, zwei Lokalduelle – Derbyzeit in der Bezirksliga

Für Alessandro Petris Langenfelder steigt das Derby bei der Reserve des FC Monheim bereits am Samstag. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der HSV Langenfeld trifft am Wochenende der Nachbarschaftsduelle auf den 1. FC Monheim II und der SSV Berghausen auf die Sportfreunde Baumberg II.

Aus einem starken Kollektiv ragten mal wieder zwei Offensivspieler heraus. So war der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld im Derby gegen den SSV Berghausen (1:1) zum einen auch deshalb so gefährlich, weil der Flügelspieler Severin Krayer (22) immer wieder seine unwiderstehlichen Dribblings präsentierte. Zum anderen stellte Robin Schnadt (21) seine Qualitäten als Torjäger erneut unter Beweis, indem er den achten Treffer im vierten Spiel erzielte. Coach Lukas Beruda hält den Ball aber flach: „Unsere Mannschaft ist nur deshalb so stark, weil jeder dem anderen den Erfolg gönnt.“