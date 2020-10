Fußball, Landesliga : SC Reusrath verschießt Elfmeter und verliert mit 0:1

Langenfeld Jonas Hergesell verschießt in der Schlussphase gegen den VfB Hilden II einen Strafstoß und auch der Nachschuss von Justin Neufeld findet nicht den Weg ins Tor.

Die Reusrather spielten erneut ohne ihren enorm wichtigen Spielgestalter Manuel Naß, der nach seinem Bänderriss immer noch nicht einsatzfähig ist. Unter anderem versuchte Vize-Kapitän Jonas Hergesell den Ausfall zu kompensieren. Vor 265 Zuschauern hatte der junge Stürmer Luca Piatkowski die erste Chance, doch er scheiterte mit seinem Versuch am gegnerischen Schlussmann (31.). „Ich habe ein mit vielen Unsicherheiten geführtes Spiel gesehen, in dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe befanden. Man hat den Teams angemerkt, dass sie nicht im Rhythmus sind“, erklärte Dietrich.

Reusrath und Hildens Reserve neutralisierten sich weitestgehend, weil niemand den entscheidenden Fehler machen wollte. Nur selten gelangten Spieler in die gefährlichen Zonen. Wenn die Keeper mal eingreifen mussten, dann nur aufgrund von Distanzschüssen. Nachdem Justin Neufeld aus der Entfernung links am VfB-Tor vorbeigeschossen hatte (42.), konnte der souveräne Reusrather Schlussmann Tim Hechler einen Versuch der Gäste parieren (44.).

Auch im zweiten Durchgang blieben Torchancen Mangelware. Erst in der 66. Minute war Hechler erstmals gefordert, obgleich der Versuch der Hildener harmlos war. Anschließend konnte Hechler einen VfB-Schuss abwehren, doch die Gäste trafen per Nachschuss zum 1:0 (81.). Nach einem Foul an Maurice Grünewald wurde der Elfmeter von Hergesell pariert, bevor Neufeld im Nachschuss am Pfosten scheiterte (84.). „Wir hätten den Elfmeter verwerten müssen, aber wir sind nicht die erste Mannschaft, die solche Chancen auslässt“, sagte Dietrich, dessen Team auf Rang elf abrutschte.