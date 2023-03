Für Monheim und Langenfeld Spargelsaison in Baumberg beginnt Mitte April

Auch in diesem Jahr wird der Neuverser Hof von Landwirt Robert Bossmann in der Region Spargel anbieten. Zurzeit wächst das beliebte Gemüse noch auf rund sieben Hektar Fläche am Ortsrand von Monheim-Baumberg, nach jetzigem Plan soll Mitte April die Ernte beginnen. Der genaue Zeitplan wird vom Wetter abhängen. Wie teuer der Spargel sein wird, steht nach Auskunft des Hofes zurzeit noch nicht fest. Der Betrieb plant, den Spargel an 18 Standorten in Düsseldorf, Leverkusen, Solingen, Langenfeld, Monheim, Hilden, Haan, Leichlingen und Bergisch Gladbach anzubieten. Die Adressen und Öffnungszeiten aller Verkaufsstellen sind im Web auf www.bauer-bossmann.de unter dem Menüpunkt „Standorte“ aufgelistet.