Sojus, Schellberg, Schelmenturm Unsere Monheim-Tipps für kurz vorm Fest

Weihnachtsrock Dieser Termin im Sojus 7 gehört für manch einen Monheimer zum Weihnachtsfest wie das Christkind, O Tannenbaum und Kuno, der Karpfen. Seit nunmehr 30 Jahren wird der Vorabend vor Heiligabend dafür genutzt, Heimkehrende und Ortsansässige in die richtige Weihnachtsstimmung zu versetzen. „Auch in diesem Jahr dürfen sich die Gäste wieder auf ein fulminantes Partyerlebnis freuen“, verspricht die Stadt Monheim. Die diesjährige Band ist so schräg, wie ihr Name lang ist: „The Gay Chain Gang Brothers Mountain Boys Band“ wird mit einem Mix aus Surf, Blues und alternativer Musik aufwarten. Unter dem Namen „Sojus Christ Superstars“ haben sich zudem 25 Musiker zusammengefunden, die auf der Bühne mehr oder weniger bekannte Welthits zum Besten geben werden. Der Christmasrock im Sojus ist dem Vernehmen nach Kult. Im Laufe der Jahre standen am Vorabend des Heiligabends schon Acts wie Depeche Mode, AC/DC, Ramones, Green Day oder Queen in Gestalt hiesiger Musiker auf der Bühne. Ein Höhepunkt der Weihnachtsrockveranstaltungen war 1998 die Show des „Grand Hand Show Orchestra”, bei dem sich unter dem Motto „Las Vegas“ etwa Tom Jones, Cher, Curtis Mayfield, Frank und Nancy Sinatra oder der King das Mikrofon teilten. Über ein Dutzend Musiker formten das Orchester. Sojus-Chef Christian Kaindl nennt es „unglaublich, aber wahr“, dass die Weihnachtsparty im neuen Haus steigt. Einlass zur Party an der Kapellenstraße 38 ist um 20 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 5 Euro.