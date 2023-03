Fußball, Landesliga SC Reusrath will daheim das Abstiegsgespenst vertreiben

Das hartnäckige Abstiegsgespenst lässt sich nicht vertreiben, die Lage für den Fußball-Landesligisten SC Reusrath (SCR) spitzt sich sechs Spieltage vor Saisonende zu. Nach zuletzt vier Punkten in zwei Spielen gegen Mitkonkurrenten ist ein Sieg gegen die ebenfalls bedrohte SpVgg. Steele das Ziel am Sonntag, 15 Uhr im Sportpark Reusrath. Vor dem 21. Spieltag befinden sich die Essener (8.Platz/23 Punkte) und der SCR (9./22) über dem Strich, ebenso der mit dem SCR punktgleiche ESC Rellinghausen (10./22), der das bedeutend bessere Torverhältnis aufweist. Hierbei ist allerdings wieder der direkte Vergleich zu berücksichtigen, den die Schützlinge von SCR-Chefcoach Ralf Dietrich im Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Das Rückspiel findet als übernächste Partie nach der Osterpause in Essen statt. Auf dem ersten Abstiegsplatz lauert der VfB Frohnhausen als Elfter mit 19 Punkten – allerdings mit einem Spiel im Rückstand.