Altes Ehepaar in Monheim betrogen Falsche Dachdecker stehlen teuren Schmuck

Demnach klingelte ein Unbekannter gegen 11 Uhr an der Haustür des Ehepaars. Der Mann gab sich als Dachdecker aus und behauptete, dass es in das Haus der Senioren hineinregne. Darauf ließ der Monheimer den Unbekannten in die Wohnung. Und tatsächlich: Der vermeintliche Dachdecker zeigte ihm nasse Stellen in mehreren Räumen. Kurze Zeit später kam ein zweiter Mann hinzu, der zunächst die Ehefrau ablenkte und dann ihren Mann bat, ihm in den Garten zu folgen. Von dort aus wolle man ihm die undichte Stelle am Dach zeigen. Währenddessen blieb der erste Unbekannte unbeobachtet.