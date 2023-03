„Rheinblick“ in Monheim Campingplatz Baumberg startet in die Saison

So richtig will es noch nicht Frühling werden, der Lenz gefällt sich offenbar in einer On-Off-Beziehung zu den sehnsuchtsvoll auf wärmere Tage wartenden Menschen. Mal lässt sich zwar kurz die Sonne sehen, doch dann kommt wieder ein Hagelschauer nieder, und insgesamt ist es noch viel zu kalt für Camping am Rhein. Doch die Saison am Baumberger Campingplatz „Rheinblick“, dessen Name keinesfalls zu viel verspricht, beginnt nach Kalender, und zwar am 1. April.