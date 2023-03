Fußball, Bezirksliga Berghausens Aufholjagd muss starten

SF Baumberg II – Bayer Wuppertal. Bei den Sportfreunden II steht im Kellerduell mit Bayer Wuppertal am Samstag (17.30 Uhr) einmal mehr die angespannte und suboptimale Personalsituation im Mittelpunkt. Obwohl sich die Mannschaft von Andreas Franke vor und die Gäste unter dem Strich befinden, sieht der Übungsleiter Bayer im Vorteil. „So, wie ich das hier vorgefunden habe, sind wir in keinem Spiel der Favorit“, erläutert er. „Wir haben kaum Leute im Training. Ich würde gerne etwas anderes sagen, anders Fußball spielen lassen, aber es ist nicht so. Wir werden versuchen, unseren Tabellenplatz zu verteidigen. Eine optimale Vorbereitung auf so ein wichtiges Spiel sieht aber anders aus.“ Eine Absage steht für Franke jedoch nicht zur Debatte, notfalls helfen Spieler aus der A-Jugend aus. Während die Aufstellung der Baumberger bis Samstag in der Schwebe steht, geht es für Wuppertal darum, den Anschluss an die Nicht-Abstiegszone wiederherzustellen. Dementsprechend gut vorbereitet erwartet Franke den kommenden Gegner. „Unsere Jungs müssen versuchen, auszugleichen, was die anderen im Vorteil sind.“