Aus Bethlehem nach Monheim und Langenfeld Friedenslicht zum Mitnehmen und Weitergeben

In Monheim können Interessierte das Friedenslicht in den Kirchen St. Gereon in Monheim und St. Dionysius in Baumberg bis einschließlich 6. Januar zu den jeweiligen Öffnungszeiten abholen. Hierzu sollte man laut Pfarre am besten ein Gefäß mit einer Kerze mitnehmen oder eine der bereitstehenden Kerzen nutzen. „Entzünden Sie diese an der Friedenslichtkerze an der Krippe und tragen Sie so das Licht in Ihre Familien und geben Sie es an andere weiter“, ermuntert der Pfarrgemeinderat St. Gereon und Dionysius zum Mitmachen.