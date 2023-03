Aus Israel zu Gast Jugendblasorchester aus Partnerstadt begeistert in Monheim

Gemeinsam mit allen vier Monheimer Schulorchestern setzten die jungen Musiker aus Israel ein musikalisches Zeichen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, an denen sich die Stadt Monheim am Rhein mit zahlreichen Aktionen beteiligt hat. Zu den Mitwirkenden gehörten neben dem Jugendblasorchester aus Tirat Carmel auch das Jugendblasorchester der Musikschule (in Zusammenarbeit mit der Peter-Ustinov-Gesamtschule), das Schulorchester des Otto-Hahn-Gymnasiums (in Zusammenarbeit mit der Musikschule) sowie das Unterstufenblas- und Unterstufenorchester der Musikschule (in Zusammenarbeit mit der PUG). Insgesamt gestalteten so rund 140 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren einen wahrlich großen Konzertabend, bei dem auch das Gänseliesel-Lied gemeinsam intoniert wurde. Am Ende spielten alle 140 Musikerinnen und Musiker den israelischen Siegertitel des Eurovision Song Contest aus dem Jahr 1979 "Halleluja" unter der Leitung von Thomas Sieger gemeinsam auf der eigens für diesen Konzertabend erweiterten Bühne. Nur wenige Stunden zuvor hatten sie erstmals in dieser Konstellation gemeinsam proben können, was zuvor wochenlang getrennt voneinander eingeübt worden war.