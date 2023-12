Theater, Musik und Mitmachveranstaltungen in Langenfeld und Monheim Hier gibt es rund um die Feiertage viel Kultur

Für Freitag, 29. Dezember, 20 Uhr, laden die Kulturwerke Monheim zu Best of Varieté in die Aula am Berliner Ring ein. Die Zuschauer erleben spektakuläre Akrobatik-Auftritte, Theater und Entertainment. Jede Nummer bilde eine in sich geschlossene Einheit, heißt es. Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik böten ein Gesamterlebnis, heißt es in der Ankündigung. Moderiert wird der Abend von Musiker, Entertainer und Comedian Helmut Sanftenschneider. Karten kosten im Vorverkauf 35 und 39 Euro, an der Abendkasse 40 und 44 Euro.