Kultur und Co. in Monheim Städtische Einrichtungen in der Osterferien-Pause

Die Osterferien haben begonnen. Während das Mona Mare in den Ferien auch an Wochentagen öffnet, schließen einige städtische Kultureinrichtungen in Monheim in den kommenden zwei Wochen die Türen. Dazu gehören die VHS, die Kunstschule, das Ulla-Hahn-Haus und die Musikschule. Alle vier sind von Montag, 3. April, bis einschließlich Freitag, 14. April, geschlossen. Ferienprogramme und angekündigte Veranstaltungen finden in dieser Zeit natürlich statt. Die Bibliothek und die Moki-Cafés in Monheim und Baumberg sind zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet.