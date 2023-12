Hochwasser in Monheim und Düsseldorf Straße durch die Urdenbacher Kämpe wieder befahrbar

Wie die Hochwasser-Lage sich über die Feiertage entwickelt, ist derzeit schwer abzuschätzen. Am Weihnachtswochenende soll der Rheinpegel wieder steigen. Ab 7 Metern am Düsseldorfer Pegel würde der Düsseldorfer Verkehrssicherungsdienst den Urdenbacher Weg sperren. Ab 8 Metern am Kölner Pegel werden dann auch sämtliche Zufahrten in den Monheimer Rheinbogen gesperrt. Aktuelle Pegelstände gibt es auf den Websites der Stadtentwässerungsbetriebe Köln unter www.steb-koeln.de und der Stadt Düsseldorf unter www.duesseldorf.de/rheinpegel. Welche Bereiche im Monheimer Stadtgebiet wann gesperrt werden, steht auf der städtischen Website http://www.monheim.de im Bereich „Kanal und Deich“.