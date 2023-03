Konflikte in Langenfeld und Monheim Drastische Mieterhöhung sorgt für Unmut

Lebenshaltung und Energie werden teurer. Auch gestiegene Handwerker-Kosten können Eigentümer zu einer Erhöhung der Miete veranlassen. Doch in welchem Rahmen ist das erlaubt? Und wie erzielt man eine Einigung mit dem Mieter, ohne diesen in finanzielle Bedrängns zu bringen – wie bei einem Fall kürzlich in Langfort?