Corona-Ticker : Gesundheitsamt meldet vier weitere Todesfälle

Langenfeld/Monheim Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Sonntag wurden kreisweit 1668 Infizierte erfasst, davon in Langenfeld 228, in Monheim 187, in Erkrath 114, in Haan 80, in Heiligenhaus 106, in Hilden 134, in in Mettmann 87, in Ratingen 310, in Velbert 356 und in Wülfrath 66.20.191 Personen gelten inzwischen als genesen.