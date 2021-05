Am 16. Mai : Führung im Museum geht online und per Telefon

Kreis Mettmann Bequem und von zu Hause aus geht die Reise zunächst zu den Neanderthalern und dann weiter zu den Kunstwerken der Steinzeit auf der Schwäbischen Alb.

Der Internationale Museumstag wird in deutschen Museen am Sonntag, 16. Mai, begangen. Das Neanderthal Museum in Mettmann hat sich unter dem Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ ein spezielles Programm für diesen Tag ausgedacht: Zu einer außergewöhnlichen und inklusiven Aktion lädt das Neanderthal Museum am 16. Mai um 14 Uhr ein. Während der Telefonführung „Bei Anruf Kultur: Evolution – wie wir zu Menschen wurden“ können bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Dauerausstellung per Telefon Fragen zur Evolution des Menschen an die Experten gestellt werden. Eine Reise in die Steinzeit ist so auch bei geschlossenem Museum und ohne Internet möglich und nicht nur für Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine Alternative zur Online-Führung. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich über buchung@beianrufkultur.de oder telefonisch unter 040 20940429. Nach der Anmeldung werden eine Festnetznummer und eine Raumnummer für die Einwahl zur Führung bekannt gegeben. Die Führung entsteht in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur grauwert.de. Nähere Informationen unter https://www.info/news/bei-anruf-kultur-geschlossenenmuseen-online-erleben/ oder www.neanderthal.de. Um 16 Uhr führen am kommenden Sonntag das Neanderthal Museum und das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren im Tandem, live und online durch beide Museen. Bequem und von zu Hause aus geht die Reise zunächst zu den Neanderthalern und dann weiter zu den Kunstwerken der Steinzeit auf der Schwäbischen Alb. Beide Museen sind Partner im Netzwerk Ice Age Europe. Die Online-Führung läuft über die Plattform Zoom. Online Tickets sind über www.eventbrite.de erhältlich. Nach der Buchung wird der Zoom-Link verschickt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Dauer: 60 Minuten Kosten 9,50 Euro pro Link.