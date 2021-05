Rücksicht auf Tiere und Pflanzen nehmen : Im Wald auf den Wegen bleiben

Langenfeld/Monheim Die Natur in der Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, vom Alltag abzuschalten. Spaziergänger, Radfahrer und Hundebesitzer müssen Rücksicht aufeinander nehmen.

So verlockend eine Abkürzung scheine: Manchmal beunruhigen Wanderer Tiere unbewusst, sobald sie sich abseits der offiziellen Pfade bewegen. Glück weist außerdem darauf hin, dass so auch Pflanzen zertreten werden können. Deshalb rät er, auf den Wegen zu bleiben. Nicht nur Wanderer, sondern auch Hunde sind beispielsweise im Knipprather Wald oder rund um das Further Moor willkommen. Frei herumlaufen dürfen die Vierbeiner allerdings nur, wenn die Besitzer jederzeit die Kontrolle über die Situation wahren, denn herum rennende Hunde können nicht nur Wildtiere, sondern auch Kinder und andere Spaziergänger erschrecken. In Naturschutzgebieten gelte in der Regel eine Leinenpflicht.