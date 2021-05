Freiwillige Leistung : Kreis zahlt für Busse wieder mehr

Etliche Schulbusse rollen täglich zweimal an der Virneburgschule in Langenfeld an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Busunternehmer haben nur rund 60 Prozent der Pauschale bekommen.Als es wieder mehr wurde, habe man sich mit den Unternehmern geeinigt, dass sie spitz abrechnen sollten, also nach erbrachter Leistung, sagt der Kreis.

(og) Rund 160 junge Menschen besuchen die Schule an der Virneburg, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die wenigsten Schüler können alleine zur Schule kommen. Die meisten benötigen einen Fahrdienst. Den gibt es auch als freiwilige Leistung des LVR. Der Kreis Mettmann übernimmt die Bezahlung. Jeden Morgen um acht Uhr rollen die Busse an der Virneburgstraße an, mittags wieder ab. Doch während der Corona-Pandemie gab es Probleme mit der Bezahlung der Busfahrer, berichtet Andreas Fischer, der selbst ein Kind an der Schule hat. „Die Busfahrer haben weniger Geld bekommen, weil ja auch weniger Schüler in die Schule durften, hieß es“, so Fischer. Stimmt, heißt es beim Kreis Mettmann. Aber das Problem sei just behoben worden.