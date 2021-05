Corona-Lage am Sonntag : Kreis Mettmann klettert auf Inzidenz-Platz 3 in NRW

Die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter an und liegt jetzt bei 213,2. Nur Hagen und Leverkusen melden einen höheren Wert. Als genesen gelten inzwischen 20.191 Menschen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronvirus infiziert sind am Sonntag 1668 Menschen, 9 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 114 (-23; 12 Neuerkrankungen, 34 genesen), in Haan 80 (-3; 8 neu, 11 genesen), in Heiligenhaus 106 (-4; 9 neu, 13 genesen), in Hilden 134 (+4; 23 neu, 19 genesen), in Langenfeld 228 (+6; 37 neu, 30 genesen), in Mettmann 87 (+5; 14 neu, 9 genesen), in Monheim 187 (+5; 28 neu, 23 genesen), in Ratingen 310 (-1; 50 neu, 51 genesen), in Velbert 356 (+4; 49 neu, 43 genesen) und in Wülfrath 66 (-2; 6 neu, 8 genesen). Insgesamt meldet der Kreis über das Wochenende 236 Neuerkrankte.