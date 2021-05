37 Jahre in der Jugendarbeit : Sie verlässt das Jugendhaus Alte Schule

Seit 37 Jahren leitet die Dipolm-Pädagogin Annette Wittelsbürger das Jugendhaus Alte Schule in Richrath. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die evangelische Kirche ist dabei, die Jugendarbeit neu zu strukturieren. Deshalb ist die Zukunft der Einrichtung in Richrath ungewiss. Ein Nachfolger für Annette Wittelsbürger steht noch nicht fest.

Seit 37 Jahren leitet die Diplom-Pädagogin Annette Wittelsbürger das Jugendhaus Alte Schule in Richrath. Sie erinnert sich noch gut, wie sie zu dieser Stelle kam. „Ich habe damals als Ehrenamtliche für eine andere Kirchengemeinde gearbeitet“, erzählt sie. Während einer Fortbildung hat sie von einem Mitglied der evangelischen Kirche in Richrath erfahren, dass jemand für die Leitung des Jugendhauses gesucht würde.

Gerade erst hatte die Gemeinde das alte Schulhaus in ein Jugendhaus umgebaut. „Nun suchten sie jemanden, um das Haus für Besucher öffnen zu können“, erinnert sich Annette Wittelsbürger. Jemanden, der die Kinder und Jugendlichen einlädt, der Projekte startet, Cafés organisiert. Die offene Kinder- und Jugendarbeit spricht die Sechs- bis Ende 20-Jährigen an. „Da muss man natürlich verschiedene Angebote machen“, sagt die Diplom-Pädagogin.

Was Die Schule in Richrath wurde 1984 als Jugendhaus eröffnet und steht seitdem den Kindern und Jugendlichen der Kirchengemeinde sowie des Stadtteils zur Verfügung.

Die Leitung des Jugendhauses Alte Schule hat Annette Wittelsbürger gerne übernommen. „Ich habe mich dort von Anfang an wohlgefühlt. Das ist ein schönes Haus mit einer besonderen Atmosphäre.“ Die Arbeitszeit orientierte sich überwiegend an der freien Zeit von Kindern und Jugendlichen. „Vor allem nachmittags und abends, auch an den Wochenenden.“

Eine Hauptaufgabe von Annette Wittelsbürger war es, Jugendliche zu „Teamern“ auszubilden, so dass sie selbst Gruppen oder Freizeiten leiten können und Cafés organisieren. „Die Jugendlichen für die ehrenamtliche Arbeit begeistern“, sagt sie, sei ihr Anliegen gewesen. Und Sie wollte ihnen natürlich auch danach noch beratend zur Seite stehen. „Manchmal gab es Probleme“, erzählt sie. „Da ist es wichtig, dass ein Hauptamtlicher dabei ist.“ Viele der Teamer kommen selbst aus dem Jugendhaus und übernehmen dann eine Gruppe. „Ich habe Teamer dabei, da waren die Eltern schon Teamer bei mir“, sagt Wittelsbürger. So gebe eine Generation ihr Wissen an die nächste weiter. Verschiedene Projekte hat Annette Wittelsbürger betreut, so wie das Projekt „Erzähl mal, altes Haus“. Menschen, die dort früher zur Schule gegangen sind, erzählten von ihren Erlebnissen, und die Jugendlichen berichteten davon, was ihnen das Gebäude heute bedeutet. „So wurde das Jugendhaus auch ein Anlaufort für ältere Menschen.“