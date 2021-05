Gemeinschaftlich bauen : Wohnprojekt sucht Grundstück in Langenfeld

Langenfeld Die Gruppe hat bereits ein Konzept erarbeitet. Anfang Mai ist eine verbindliche Planungsgruppe gegründet worden. Nun soll die Umsetzung beginnen.

Nachbarschaftlich, gemeinschaftlich, ökologisch und nachhaltig: Unter diesem Motto plant eine Gruppe von Langenfeldern eine Wohnanlage mit 20 bis 30 Wohnungen und einem großem Gemeinschaftsraum. Gefunden haben sich die Interessierten durch eine Initiative der Stadtteilarbeit und dem Café am Wald der Arbeiterwohlfahrt. Im Herbst 2020 startete die Gruppe in die konkrete Planung, berichtet Stadtsprecher Andreas Voss.

In den vergangenen Monaten sei viel erreicht worden. So habe die Gruppe ein Konzept erarbeitet, wie aus der Vision in den nächsten Jahren ein konkretes Wohnprojekt werden soll. Anfang Mai sei eine verbindliche Planungsgruppen-GbR gegründet worden, die den Willen der Gruppe unterstreicht, nun in die tatsächliche Umsetzung zu starten. Später soll eine selbst verwaltete Genossenschaft gegründet werden. Weitere Mitwirkende für das Wohnprojekt sind willkommen.