Corona-Ticker : 68 Infizierte in Langenfeld, 52 in Monheim

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag 894 Infizierte. Das sind 21 weniger als am Sonntag. Nach dem Tod eines Velberters (73) zählt der Kreis bislang 174 Corona-Tote; darunter 15 Monheimer und 9 Langenfelder.

Von den aktuell Erkrankten wohnen in Erkrath 67 (-1 im Vergleich zu Sonntag/7 Neuererkrankungen), in Haan 68 (+8/18), in Heiligenhaus 55 (-4/0)), in Hilden 89 (-12/3), in Langenfeld 68 (-1/0), in Mettmann 75 (+10/12, in Monheim 52 (-1/1), in Ratingen 147 (-15/0), in Velbert 220 (-8/2) und in Wülfrath 53 (+3/3). Als genesen gelten inzwischen 6890 Menschen, davon 692 Langenfelder und 663 Monheimer. Unter aktuell 122 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern sind 13 Langenfelder und 7 Monheimer. Die Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 122,5 (-15,9).